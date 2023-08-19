Гранат: не думаю, что кадровые проблемы ЦСКА скажутся на игре с «Динамо»

Российский футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями перед московским дерби «Динамо» с ЦСКА и сообщил, что кадровые проблемы армейцев не должны повлиять на их игру.

«Фаворита здесь нет, потому что это дерби. Команды в последнее время набрали хороший ход, поэтому не могу кого-то выделить. Кадровые проблемы ЦСКА? У команды и тренера есть характер. ЦСКА переходит трудности. Не думаю, что кадровые проблемы скажутся на игре», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 19 августа, пройдёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» сыграет с ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 мск.