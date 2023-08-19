Нигерийская футболистка «Зенита»: меня шокировало, что в России так много снега

Нападающая санкт-петербургского «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу рассказала о своей адаптации в России, отметив, что осталась шокирована, когда впервые столкнулась с местными холодами и снегом.

«Удалось ли привыкнуть к климату и ритму жизни после полугода в России? Когда я ехала в Россию, была очень воодушевлена. Это был первый раз, когда я покидала Нигерию на столь долгое время. Тем более я ехала в такую огромную красивую страну. Когда я в самый первый раз приехала в Петербург, меня поразила архитектура города. Тут очень красиво.

Но первое, на что я обратила внимание, — здесь было так много снега! Это меня шокировало. Я знала, что в России холодно, но чтобы настолько! Я не привыкла к таким низким температурам. Но позже мне даже стало нравиться. В какой-то момент я начала играть со снегом, до него так и хочется дотронуться. И холодно (смеётся), и весело. Иногда, когда я шла домой с тренировки, звонила друзьям по видеосвязи, и они каждый раз просили показать им снег. Это забавно», — приводит слова Эзенагу официальный сайт женского «Зенита».