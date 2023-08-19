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«Зенит» предложил «Бенфике» € 35 млн за Нереса, но получил отказ

«Зенит» предложил «Бенфике» € 35 млн за Нереса, но получил отказ
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Санкт-петербургский «Зенит» предпринял новую попытку подписания нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса. Об этом сообщает Record.

По информации источника, новое предложение сине-бело-голубых было увеличено до € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов, однако «Бенфика» отказалась продавать своего нападающего и на таких условиях. Ожидается, что «Зенит» сделает ещё одно предложение.

Ранее сообщалось, что Нерес не хочет переходить в «Зенит» из-за политической ситуации в России, а первое предложение петербуржцев по трансферу игрока в размере € 21 млн было отклонено «Бенфикой».

26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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