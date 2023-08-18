История с трансфером Захаряна кое-что напоминает. Аршавин похоже сбегал в «Арсенал»

Забавно, что у обоих был один агент. Правда, Андрею перед отъездом в Лондон пришлось отказаться от работы с Павлом Андреевым.

Ещё в начале недели мы были уверены: Арсен Захарян – игрок «Реала Сосьедад». Руководство «Динамо» объявило о договоренности с испанским клубом, сам футболист даже не попал в заявку на матч с «Балтикой», а Марцел Личка попросил уже не считать хавбека игроком клуба. Казалось, это финиш. Медосмотр и подписание контракта. История могла затянуться максимум на один-два дня. Но развернулась в обратную сторону.

В среду появилась информация, что с переходом есть сложности. В «Динамо» заявляли, стоим их стороны вопросов нет, а по сообщениям разных источников, основная проблема – с комиссионными людям, которые так или иначе участвуют в трансфере игрока. Много говорили об агенте Захаряна – Павле Андрееве. Якобы он рассчитывал получить стандартные 10% с € 20+ млн. А клубы договорились на куда меньшую сумму.

У стороны Арсена, уверены, мнение другое, но подвис вопрос – а состоится ли сделка? В какой-то момент всё словно встало на паузу (хотя сейчас, вроде бы, всё снова налаживается). Но некоторые уже стали искать аналогии в прошлом. Ведь Андреев на футбольном рынке уже более 20 лет. Среди его клиентов – множество топ-игроков. А, возможно, самый известный – Андрей Аршавин, с которым он сотрудничал до ухода игрока в «Арсенал».

Андрей Аршавин Фото: PA Images via Getty Images

И это самый интересный момент. Аршавин не раз вспоминал, что Андреев был против ухода из «Зенита». Рассчитывая заработать на комиссионных при подписании очередного контракта. В итоге летом 2008 года футболист и агент прекратили сотрудничество. Причина – Андрей хотел в Европу. И во всех интервью подчёркивал, что уже не может находиться в Петербурге. Павел этого гарантировать, судя по всему, не мог. Клуб тоже не горел желанием отпускать звезду: известна история про ироничный отказ «Барселоне», которая предлагала € 25 млн. В ответ «Зенит» предложил купить Месси за € 30 млн. Аршавину явно была нужна помощь, поэтому он начал сотрудничество с другим агентом – Деннисом Лахтером, который и помог организовать переход в «Арсенал».

Андрей Аршавин на подписании контракта с «Арсеналом» Фото: Arsenal

«В какой-то момент я понял: для того чтобы уйти, нужно иметь агента, который сам этого хочет», – цитата Аршавина того периода давно вошла в историю. Но точно не потеряла актуальности. Андреев никогда не скрывал, что хотел бы видеть своего клиента исключительно в России. Учитывая помощь, которую он оказывал Аршавину на протяжении карьеры, агент точно имел право на любую точку зрения. Однако футболист был против. И всё-таки уехал за мечтой.

О переходе Аршавина уже сказано много. С Лахтером вскоре они тоже прекратили сотрудничество. Вообще, с агентами в игровой период у нынешнего члена правления «Зенита» не задалось. Зато сейчас вполне нормальная коммуникация.

Но обратно к Захаряну. Наверняка здесь немного иной случай. Иначе не было бы переговоров с «Челси» год назад. Не было бы авторизации для топовых зарубежных агентов. Однако так или иначе история Арсена действительно похожа на аршавинскую. Разница лишь в том, что «Динамо» готово отпустить лидера. Теперь главное, чтобы сделку не заблокировали на уровне агентов.

Но, судя по всему, финал будет позитивным. Например, Иван Карпов написал, что стороны достигли договоренности по комиссионным – они составят около € 2 млн.

Значит, Захарян, как и Аршавин 15 лет назад, может реализовать свою мечту. И все останутся довольны.