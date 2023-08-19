Швеция — Австралия: шведки открыли счёт в матче за бронзу на женском ЧМ-2023

Нападающая сборной Швеции Фридолина Рольфё отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче за бронзу на женском чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с национальной командой Австралии (1:0).

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте. 11-метровый удар в ворота сборной Австралии реализовала нападающая шведской национальной команды Фридолина Рольфё (1:0).

Напомним, Швеция играет в матче за бронзу, так как потерпела поражение от сборной Испании в полуфинале. Австралийки проиграли англичанкам.

Отметим, что сборная Австралии ещё никогда в своей истории не становилась обладательницей каких-либо медалей женских чемпионатов мира. Швеция трижды выигрывала бронзу и один раз становилась серебряным призёром мирового первенства.