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Источник: «Локомотив» не делал предложения по переходу Борре из «Айнтрахта»

Источник: «Локомотив» не делал предложения по переходу Борре из «Айнтрахта»
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Московский «Локомотив» не делал официального предложения по переходу колумбийского нападающего немецкого «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, железнодорожники не будут совершать трансферов на вход, пока не произведут несколько продаж футболистов. Отмечается, что единственный вариант на текущий момент — переход нападающего Вильсона Изидора во французский «Марсель».

Сегодня, 19 августа, аргентинский журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу Борре, которое устроило «Айнтрахт». Отмечалось, что сам колумбийский нападающий пока не настроен на переход в московский клуб.

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