Тренер Испании рассказал, тяжело ли ему с футболистками, которые его открыто игнорируют

Главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда ответил на вопрос, тяжело ли ему работать с командой, которая усомнилась в его способностях и открыто игнорирует специалиста и его помощников.
«У вас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своей работе и делать то, что мы всегда делали, то есть ставить перед собой максимальные требования во время каждой игры и каждой тренировки. Нужно сосредоточиться только на своих задачах, в решении которых мне помогают мои сотрудники, все мы работаем более 16 часов в день.
Да, мы должны сосредоточиться на работе, следить за выступлениями игроков и стараться максимально облегчить им жизнь, чтобы команды сохраняла боевой настрой и была счастлива. Мы проделали огромную работу за эти два месяца, но я думаю, что теперь мы стали командой во всех смыслах этого слова», – приводит слова Вильды Marca.
- 19 августа 2023
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