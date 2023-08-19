Руслан Малиновский подписал контракт с «Дженоа»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в клубе итальянской Серии А «Дженоа». «Грифоны» договорились с марсельским «Олимпиком» об аренде футболиста на один сезон с правом выкупа.

«После прохождения медицинских тестов и оформления контракта Малиновский официально начинает новое приключение в лагере «россоблу». Добро пожаловать, Руслан!», – сообщает пресс-служба «Дженоа».

30-летний футболист присоединился к «Марселю» в середине прошлого сезона, перейдя из «Аталанты» на правах аренды, и был выкуплен этим летом за € 10 млн. Ранее Малиновский выступал за «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.