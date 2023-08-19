Главный тренер «Динамо» Личка: к сожалению, Карраскаль ещё в ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе в клуб полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, в шутку отметив, что тот ещё является игроком армейской команды.
«Карраскаль близок к переходу в «Динамо»? Официально он ещё в ЦСКА (смеётся). Хотелось бы мне видеть его в моей команде? Да, но, к сожалению, он ещё в команде ЦСКА (улыбается)», — сказал Личка в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и ЦСКА близки к соглашению по трансферу Карраскаля. Журналист Иван Карпов сообщил, что бело-голубые заплатят за колумбийского полузащитника около € 7 млн.
Отметим, что Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча за ЦСКА. Сегодня, 19 августа, армейцы играют на выезде с «Динамо».
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