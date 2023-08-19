Федотов высказался о возможном уходе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Хорхе Карраскаля, отметив, что тот не принимал участия в предыгровой тренировке армейцев перед встречей с «Динамо», куда, скорее всего, перейдёт в ближайшее время.
«Главная тема для болельщиков — это Карраскаль? У нас главная тема — игра с «Динамо», мы всеми мыслями там. Вчера была предыгровая тренировка, мы готовились к тому, что он сегодня, возможно, поможет команде, но по причине мышечных спазмов он не принимал участия в занятии. Про дальнейший ход событий я пока говорить не могу, не знаю всех тонкостей и нюансов», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч ЦСКА и «Динамо» пройдёт сегодня, 19 августа. Начало встречи — в 15:00 мск.
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