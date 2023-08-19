«Белой завистью завидую». Дзюба рассказал, что пропустит матч «Краснодар» — «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что пропустит игру своей команды с «Краснодаром» в 5-м туре РПЛ, и заявил, что завидует своим партнёрам, так как считает стадион в Краснодаре лучшим в России.
«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника. Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера. Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они ещё ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в своих социальных сетях.
34-летний Дзюба продолжает восстанавливаться после травмы. «Краснодар» и «Локомотив» сыграют уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 19 августа 2023
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