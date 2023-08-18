Бывший тренер «Ахмата» Ташуев сравнил Артёма Дзюбу с новогодней звездой на ёлке

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, насколько важен нападающий Артём Дзюба для игры «Локомотива», сравнив его с новогодней звездой на ёлке.
«Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите ёлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаёт необходимый лоск, на неё все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнёры растворились на поле и стали действовать сами по себе», — приводит слова Ташуева RT.
Напомним, Дзюба перешёл в московский клуб в феврале этого года. В сезоне-2022/2023 Артём забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».
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