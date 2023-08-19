Коутиньо может перейти в клуб из Катара, а «Барселона» получит половину от суммы сделки

Клубы из Катара проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас играет за «Астон Виллу», сообщает Sport.

По информации источника, катарские клубы желают оформить сделку по переходу бразильца в последние дни трансферного окна. Полузащитником интересуются некоторые клубы из Саудовской Аравии, но катарская сторона находится ближе к переходу. Отмечается, что «Барселона» получит 50% от суммы трансфера, из-за чего более пристально следит за ситуацией.

Напомним, 31-летний бразилец перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за € 135 млн. После этого футболист успел поиграть за «Баварию» и «Астон Виллу». В прошлом сезоне за английский клуб Коутиньо провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.