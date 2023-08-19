Игрок ЦСКА Саша Зделар едва не поразил ворота ударом со своей половины поля

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар был близок к тому, чтобы поразить ворота «Динамо» ударом со своей половины поля. На 23-й минуте матча хавбек отважился на дальний удар, заметив, что Антон Шунин далеко вышел из ворот – голкипер с трудом успел перевести мяч на угловой.

Напомним, в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречается с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу ЦСКА. Точным ударом отметился Антон Заболотный. На шестой минуте встречи форвард точно пробил головой с близкого расстояния.