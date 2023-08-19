Джикия: уход Малкома — минус для всей РПЛ, а не только потеря для «Зенита»
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Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в преддверии матча 5-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» высказался об уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в саудовский «Аль-Хиляль», отметив, что этот трансфер стал минусом для всего чемпионата России.
«Является ли для меня как для защитника отъезд Малкома из «Зенита» плюсом? Он классный футболист, который стал лучшим бомбардиром и игроком прошлого сезона. Трансфер профессионала, который сделал за сезон 30 голевых действий, это не только потеря для «Зенита», но и минус для лиги в целом», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
Малком перешёл в «Аль-Хиляль» в августе этого года. Саудовский клуб заплатил за бразильца € 60 млн.
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