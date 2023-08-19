Владимир Федотов: пока у ЦСКА дисбаланс в составе — опаздываем заклеивать дырки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о влиянии на уровень игры команды отсутствие трансферов и травмы футболистов из основного состава.
«Пока ещё мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжёлого сезона — не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки. Но это футбол — не ошибается тот, кто ничего не делает. После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесём это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 19 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА со счётом 1:2 проиграло московскому «Динамо».
- 19 августа 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:08
-
16:04
-
15:48
-
15:46