Владимир Федотов: пока у ЦСКА дисбаланс в составе — опаздываем заклеивать дырки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о влиянии на уровень игры команды отсутствие трансферов и травмы футболистов из основного состава.

«Пока ещё мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжёлого сезона — не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки. Но это футбол — не ошибается тот, кто ничего не делает. После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесём это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 19 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА со счётом 1:2 проиграло московскому «Динамо».