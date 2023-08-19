Марцел Личка поделился эмоциями от победы «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от победы (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Понял, что «Динамо» выиграло после свистка судьи. У ЦСКА есть хорошие футболисты. Эмоции у меня сегодня отличные. В течение игры ты живёшь с командой. Футбол меня затягивает в игру, это супер. Команда победила, эмоции вдвойне приятные», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.