«Краснодар» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Главным арбитром встречи будет Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Волков, Кайо, Оласа, Кривцов, Черников, Ахметов, Батчи, Сперцян, Кордоба.
«Локомотив»: Лантратов, Погостнов, Фассон, Самошников, Ненахов, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Пиняев, Жемалетдинов, Глушенков.
В активе краснодарского клуба 12 очков после четырёх проведённых туров, а московский «Локомотив» набрал пять очков.
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