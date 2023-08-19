«Краснодар» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Краснодар» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Главным арбитром встречи будет Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Волков, Кайо, Оласа, Кривцов, Черников, Ахметов, Батчи, Сперцян, Кордоба.

«Локомотив»: Лантратов, Погостнов, Фассон, Самошников, Ненахов, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Пиняев, Жемалетдинов, Глушенков.

В активе краснодарского клуба 12 очков после четырёх проведённых туров, а московский «Локомотив» набрал пять очков.