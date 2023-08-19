«Сочи» — «Ростов»: хозяева забили третий гол
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Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи, Россия. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Крамарич – 16' 2:0 Джорджевич – 28' 3:0 Крамарич – 69' 4:0 Медведев – 76'
На 69-й минуте встречи сочинцы забили свой третий гол. Дубль оформил словенский форвард Мартин Крамарич.
Комментарии
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