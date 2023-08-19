«Сочи» — «Ростов»: хозяева забили третий гол

Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи, Россия. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте встречи сочинцы забили свой третий гол. Дубль оформил словенский форвард Мартин Крамарич.