Главный тренер «ПСЖ» высказался о втором подряд матче без побед на старте Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в матчей второго тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:1).

«Очевидно, это разочарование. Это игра, которую мы должны были выиграть. Я думаю, что мы неплохо провели первый тайм. Во втором, если не считать гола, мы потеряли контроль и плохо действовали с мячом. Начали хуже играть на переходах. Очередная ничья. Да, не хватило контроля, особенно при счёте 1:0. Два или три момента, которые у нас были, мы не реализовали, и нам не повезло, мы пропустили пенальти. Опасения? Нет, это начало сезона. Команда еще далека от того, что я хочу, особенно в атаке. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в первом туре «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0).

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