Испания — Англия: во сколько финал ЖЧМ-2023, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 августа, пройдёт финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей

Финал чемпионата мира. 20 августа, воскресенье

Испания — Англия — 13:00 мск.

Прямую трансляцию игры покажет «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

В полуфинале сборная Испании победила команду из Швеции со счётом 2:1. В свою очередь, англичанки выиграли в матче с национальной командой Австралии со счётом 3:1. Ни испанки, ни сборная Англии ни разу не выигрывали чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.