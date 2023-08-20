Испания — Англия: во сколько финал ЖЧМ-2023, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 августа, пройдёт финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей
Финал чемпионата мира. 20 августа, воскресенье
Испания — Англия — 13:00 мск.
Прямую трансляцию игры покажет «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
В полуфинале сборная Испании победила команду из Швеции со счётом 2:1. В свою очередь, англичанки выиграли в матче с национальной командой Австралии со счётом 3:1. Ни испанки, ни сборная Англии ни разу не выигрывали чемпионат мира.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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