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Норманн перешёл в саудовский «Аль-Раед»

Норманн перешёл в саудовский «Аль-Раед»
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Бывший полузащитник «Динамо» Матиас Норманн, выступавший за московский клуб на правах аренды из «Ростова», перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

В первых двух турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» проиграл «Аль-Иттихаду» (0:3) и «Абхе» (0:1). В предыдущем сезоне клуб занял 10-е место в национальном чемпионате.

9 августа 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

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