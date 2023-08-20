«Спартак» показал перед игрой с «Зенитом» состояние стадиона после мощного ливня

Домашний стадион московского «Спартака» «Открытие Банк Арена» затопило в результате мощного ливня. Последствия сильного дождя сняли на видео представители клуба.
«Друзья, всё норм, админ не утонул, пока снимал это видео. Ждём всех на #СпартакЗенит», – сообщила пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.
На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.
- 20 августа 2023
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