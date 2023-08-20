Ловчев: у Захаряна есть талант, но этого мало. Какой Арсен игрок, мы увидим в Испании

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«По «Динамо» ещё момент. Ушёл Захарян, и я пока не увидел, что команда стала слабее. Арсен для нас был заметным игроком, но в первый свой сезон, при Шварце. Тогда была молодая растущая команда — он, Тюкавин, Фомин, Шиманьски. А потом, допустим, Тюкавин вырос, а Арсен деградировал. Есть талант, но этого мало — мы это увидели в прошлом сезоне. О том, какой Захарян игрок в очень сильно конкурентной среде, увидим в Испании. В России же оказалось, что Арсен сильно заскучал», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу, 19 августа. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года.