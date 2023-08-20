Зделар: хейтеры Заболотного? Кто они? Антон намного лучше их знает, как и что ему делать

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал последние неудачи нападающего армейцев Антона Заболотного, а также рассказал, как 32-летний форвард справляется с ними и с хейтом общественности.

«Что скажу об игре Заболотного в матче с «Динамо»? Антон забил важный мяч и сильно помогал на протяжении всей игры. То, что он сыграл рукой в штрафной, — всего лишь случайность, такое бывает с каждым. Заба — сильный мужик, который справится с этим. У него отличный характер.

В последнее время много хейта в его сторону? Кто они такие? Не знаю, кто говорит о Забе плохо. Это опытный футболист, который знает, как тренироваться и забивать голы. Неважно, что говорят критики, Антон намного лучше их знает свой стиль игры, как и что ему делать. Уверяю, это самый опытный футболист в ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

Напомним, в последнем матче 5-го тура РПЛ ЦСКА встретился с московским «Динамо», Заболотный смог отличиться во встрече, но также и заработал пенальти в ворота армейцев, с которого был забит победный гол бело-голубых — ЦСКА проиграл со счётом 1:2. Незадолго до этого, в игре Фонбет Кубка России, форвард не попал в пустые ворота в противостоянии с «Факелом» (0:2).