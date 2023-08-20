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«Валенсия» приобрела Серхи Каноса из «Брентфорда»

«Валенсия» приобрела Серхи Каноса из «Брентфорда»
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Футбольный клуб «Валенсия» и английский «Брентфорд» достигли соглашения о переходе испанского форварда Серхи Каноса, сообщает пресс-служба валенсийского клуба.

С футболистом заключён четырёхлетний контракт до 30 июня 2027 года. Серхи Канос будет представлен СМИ в пресс-центре на стадионе «Валенсии» в ближайший понедельник, 21 августа.

Нападающий начинал свой футбольный путь в академии «Барселоны». В 2014 году он присоединился к молодёжной команде английского «Ливерпуля».

26-летний игрок принял участие в 249 матчах за «Брентфорд», в которых забил 40 голов и отдал 30 ассистов. Канос играл за юношеские сборные Испании до 16, 17 и 19 лет. Вторую половину прошлого сезона Серхи провёл в аренде в греческом «Олимпиакосе», за который забил четыре гола.

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