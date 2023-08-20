В «Спартаке» отказались комментировать возможный трансфер Бабича

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию о возможном переходе защитника испанской «Альмерии» Срджана Бабича в стан красно-белых.
«Мы говорим о трансферах только тогда, когда о них объявлено официально», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее появилась информация, что сербский футболист уже подписал контракт с российской командой, а также успешно прошёл медицинский осмотр для оформления своего перехода в «Спартак». Также сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.
Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.
- 20 августа 2023
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