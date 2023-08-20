«Ахмат» — «Оренбург»: хозяева забили свой третий гол в первом тайме

Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте встречи гол за «Ахмат» забил Владимир Ильин. Голевую передачу отдал Бернард Бериша. Через центр грозненцы организовали атаку, Ильин дождался передачи в ноги, добрался до радиуса штрафной и классно низом пробил из-под защитника — получилось под самую штангу.

Нападающий Владимир Ильин забил свой второй гол в текущем сезоне РПЛ. Ранее он смог отличиться в игре 3-го тура с «Сочи» (1:2).