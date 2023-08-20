«Ахмат» — «Оренбург»: хозяева забили свой третий гол в первом тайме
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Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9' 2:0 Бериша – 24' 3:0 Ильин – 35'
На 35-й минуте встречи гол за «Ахмат» забил Владимир Ильин. Голевую передачу отдал Бернард Бериша. Через центр грозненцы организовали атаку, Ильин дождался передачи в ноги, добрался до радиуса штрафной и классно низом пробил из-под защитника — получилось под самую штангу.
Нападающий Владимир Ильин забил свой второй гол в текущем сезоне РПЛ. Ранее он смог отличиться в игре 3-го тура с «Сочи» (1:2).
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