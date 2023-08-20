Ямал установил рекорд Ла Лиги, став самым молодым игроком, вышедшим в старте

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил рекорд XXI века в испанской Ла Лиге, сообщает Opta Sports.
Футболист вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком лиги с начала столетия, вышедшим в старте. Ямал превзошёл достижение Фабриса Олинга – в 2012 году он попал в стартовый состав «Малаги» в возрасте 16 лет и 112 дней.
Матч «Барселона» – «Кадис» проходит в эти минуты на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Завершился первый тайм, счёт по-прежнему не открыт. Добавим, что для Ямала эта игра не стала дебютной в чемпионате Испании – в прошлом сезоне он вышел на замену на 83-й минуте матча 32-го тура с «Бетисом».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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