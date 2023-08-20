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Ямал установил рекорд Ла Лиги, став самым молодым игроком, вышедшим в старте

Ямал установил рекорд Ла Лиги, став самым молодым игроком, вышедшим в старте
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил рекорд XXI века в испанской Ла Лиге, сообщает Opta Sports.

Футболист вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком лиги с начала столетия, вышедшим в старте. Ямал превзошёл достижение Фабриса Олинга – в 2012 году он попал в стартовый состав «Малаги» в возрасте 16 лет и 112 дней.

Матч «Барселона» – «Кадис» проходит в эти минуты на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Завершился первый тайм, счёт по-прежнему не открыт. Добавим, что для Ямала эта игра не стала дебютной в чемпионате Испании – в прошлом сезоне он вышел на замену на 83-й минуте матча 32-го тура с «Бетисом».

Испания - Примера . 2-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Педри – 82'    

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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