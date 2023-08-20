Глава RFEF устроил шоу в раздевалке женской сборной Испании

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес, поздравляя женскую сборную с завоеванием титула чемпионов мира, сообщил, что в качестве поощрения дарит команде поездку на Ибицу. Когда футболистки принялись скандировать «Ибица! Ибица!» в раздевалке в присутствии функционера, он неожиданно добавил, что на Ибице состоится его свадьба с Дженнифер Эрмосо, девушкой, которую он ранее страстно поцеловал в губы на церемонии награждении, чем спровоцировал скандал.
«Мы очень усердно работали, хотя были люди, которые не давали нам работать. Думаю, что в Испании мы должны научиться ценить хорошие вещи. Нужно делать свою работу и не обращать внимания на тот небольшой процент людей, которые всегда чем-то недовольны.
Я поздравляю остальную часть, те 99,99% людей. Титул достаётся Испании, у нас лучшая страна в мире, я очень горжусь тем, что королевская семья приехала, и тем, что все площади в Испании заполнены народом», – сказал позже Рубиалес в эфире RTVE.
- 20 августа 2023
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