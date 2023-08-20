Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава RFEF устроил шоу в раздевалке женской сборной Испании

Глава RFEF устроил шоу в раздевалке женской сборной Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес, поздравляя женскую сборную с завоеванием титула чемпионов мира, сообщил, что в качестве поощрения дарит команде поездку на Ибицу. Когда футболистки принялись скандировать «Ибица! Ибица!» в раздевалке в присутствии функционера, он неожиданно добавил, что на Ибице состоится его свадьба с Дженнифер Эрмосо, девушкой, которую он ранее страстно поцеловал в губы на церемонии награждении, чем спровоцировал скандал.

«Мы очень усердно работали, хотя были люди, которые не давали нам работать. Думаю, что в Испании мы должны научиться ценить хорошие вещи. Нужно делать свою работу и не обращать внимания на тот небольшой процент людей, которые всегда чем-то недовольны.

Я поздравляю остальную часть, те 99,99% людей. Титул достаётся Испании, у нас лучшая страна в мире, я очень горжусь тем, что королевская семья приехала, и тем, что все площади в Испании заполнены народом», – сказал позже Рубиалес в эфире RTVE.

Материалы по теме
Фото
Глава RFEF поцеловал в губы футболистку сборной Испании после финала ЖЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023