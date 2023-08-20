Глава RFEF поцеловал в губы футболистку сборной Испании после финала ЖЧМ

Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин.
Футбольный функционер участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Рубиалес по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира, в одном из эпизодов выйдя за рамки традиционных для таких случаев рукопожатий и объятий.
В момент поздравления Дженни Эрмосо президент федерации схватил футболистку за голову и страстно поцеловал её в губы. Эрмосо едва ли имела шансы избежать нетривиального проявления чувств, и этот инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе.
Фото: Кадр из трансляции RTVE
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
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