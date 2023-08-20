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«Ахмат» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0

«Ахмат» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0
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Сегодня, 20 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На девятой минуте встречи полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев вывел хозяев вперёд, первым оказавшись на отскоке поле удара Конате. На 24-й минуте матча 31-летний Бернард Бериша забил второй гол «Ахмата». Косовар боковыми ножницами отправил мяч в ворота «Оренбурга». На 35-й минуте встречи гол за «Ахмат» забил Владимир Ильин. Голевую передачу отдал Бернард Бериша. Форвард пробил под самую штангу с радиуса штрафной площади. В самом конце второго тайма бразилец Камило установил итоговый счёт в матче. 4:0 — победа «Ахмата».

Эта победа стала для «Ахмата» второй в текущем сезоне РПЛ. Грозненский клуб набрал шесть очков и поднялся на девятое место чемпионата. «Оренбург» с одним очком продолжает находиться на последней строчке в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9'     2:0 Бериша – 24'     3:0 Ильин – 35'     4:0 Рейжерс де Оливера – 86'    
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