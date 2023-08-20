Умяров: каждый год говорим, что есть шанс переломить лидерство «Зенита», но не получается

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров посетовал, что красно-белым достаточно долго не удаётся сломить гегемонию «Зенита».

«Сегодня был шанс переломить историю с постоянным лидерством «Зенита»? Каждый сезон мы об этом говорим. Каждый сезон у нас есть шанс. Но, как видите, достаточно давно у нас не получается зацепиться за этот шанс», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на шестой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.