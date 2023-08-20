Форвард «Зенита» Сергеев: после возвращения Вендел извинился, он профессионал

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Вендела, а также рассказал, что бразилец извинился перед командой за пропуск матчей и предсезонного сбора команды.

«Вендел в порядке и с пропуском, и без него. Он делает результат, и он хороший игрок, профессионал. Сегодня он выдал очень хорошую игру. После возвращения Вендел извинился — всё хорошо», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболистом интересовались «Фламенго» и «Наполи».

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1, Вендел поучаствовал в двух голах своей команды.