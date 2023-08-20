Вендел: во всех эпизодах игры «Зенит» имел преимущество над «Спартаком»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Напомним, игра закончилась со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых, Вендел поучаствовал в двух голах своей команды.

«Можно ли сказать, что Вендел образца прошлого сезона вернулся? В прошлом сезоне мне удалось себя хорошо показать, забить восемь голов. Сегодня удалось сделать дубль. Надеюсь, что в этом сезоне получится забить больше мячей. Эта игра была важна для нас, принципиальный матч. Во всех эпизодах игры «Зенит» имел преимущество. На протяжении всей недели мы упорно работали. Было ли тяжело, когда «Спартак» отыгрался? Мы все понимали, в таком матче побеждает тот, кто меньше ошибается», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.