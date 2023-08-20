Отец Ольги Кармоны, забившей решающий гол в финале ЖЧМ-2023, скончался
Поделиться
Отец капитана женской сборной Испании по футболу Ольги Кармоны, ставшей автором победного гола в финале чемпионата мира, сегодня скончался.
«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти отца Ольги Кармоны. Футболистка узнала печальную новость после финала чемпионата мира.
Мы выражаем самые искренние соболезнования Ольге и её семье в момент глубокой скорби. Мы любим тебя, Ольга, ты — история испанского футбола», — говорится в заявлении Испанской футбольной федерации.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный гол на счету Ольги Кармоны.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
Партнерский контент