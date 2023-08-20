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Отец Ольги Кармоны, забившей решающий гол в финале ЖЧМ-2023, скончался

Отец Ольги Кармоны, забившей решающий гол в финале ЖЧМ-2023, скончался
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Отец капитана женской сборной Испании по футболу Ольги Кармоны, ставшей автором победного гола в финале чемпионата мира, сегодня скончался.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти отца Ольги Кармоны. Футболистка узнала печальную новость после финала чемпионата мира.

Мы выражаем самые искренние соболезнования Ольге и её семье в момент глубокой скорби. Мы любим тебя, Ольга, ты — история испанского футбола», — говорится в заявлении Испанской футбольной федерации.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный гол на счету Ольги Кармоны.

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