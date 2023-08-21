Клопп лично начал переговоры с Амрабатом по возможному переходу игрока в «Ливерпуль»

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат является трансферной целью главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Как сообщает Violanews, немецкий специалист лично связался с 26-летним футболистом, чтобы убедить его подписать соглашение с английским клубом. Отмечается, что «Фиорентина» готова расстаться с игроком, если за него заплатят не менее € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Баварии» Райану Гравенберху.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.