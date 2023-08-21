Верратти подпишет контракт с «Аль-Ахли»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в Саудовскую Аравию. Итальянский футболист согласовал контракт с «Аль-Ахли», сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, на игрока также претендует «Аль-Хиляль», который тоже согласовал контракт с игроком, однако их предложение за переход итальянца в размере € 30 млн было отклонено руководством «ПСЖ». Таким образом, ближе всех к согласованию трансфера именно «Аль-Ахли», которому осталось согласовать переход с парижанами.

Источник также сообщает, что саудовский клуб интересуется полузащитником миланского «Интера» Хаканом Чалханоглу.

Марко Верратти перешёл в «ПСЖ» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижский клуб игрок провёл больше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.