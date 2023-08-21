Гвардиола — о новом контракте Бернарду Силвы: это будет осуществлением моей мечты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт переговоров о новом контракте с полузащитником «горожан» Бернарду Силвой.

«Это будет осуществлением моей мечты! То же самое касается и Кайла Уолкера. Надеюсь, это произойдёт. От всего сердца, от всей души я желаю, чтобы это случилось», — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, в середине августа появилась информация, что 29-летний Бернарду Силва дал согласие на продление контракт с «Манчестер Сити». В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Кроме того, в начале этого месяца сообщалось, что 33-летний Кайл Уолкер принял решение остаться в «Ман Сити» и также готов подписать новый контракт с «горожанами». В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.