Фото: фанат «Спартака» облил пивом ведущего «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Между одним из фанатов московского «Спартака» и ведущим телеканала «Матч ТВ» после окончания матча 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые на своём поле проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:3), произошёл конфликт. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

Фото: «Спорт день за днём»

По информации источника, между мужчинами завязался разговор, который закончился тем, что фанат «Спартака» взял стакан с пивом и выплеснул содержимое на ведущего телеканала, который находился у кромки поля. После этого болельщик натянул на голову капюшон.

Фото: «Спорт день за днём»

Фото: «Спорт день за днём»

Напомним, голевым дублем в матче со «Спартаком» отметился полузащитник «Зенита» Вендел. Ещё один гол петербуржцев забил нападающий Матео Кассьерра. В составе москвичей единственный забитый мяч на счету форварда Александра Соболева.