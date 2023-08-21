Андрей Ещенко считает, что «Спартаку» не хватило агрессии в матче с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом», в котором команда Гильермо Абаскаля уступила со счётом 1:3.
«Игра интересная. «Спартаку» надо играть более надёжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча. «Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер. Тренер определяет, кто на сегодняшний день лучше, поэтому у него надо спрашивать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.
Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.
- 21 августа 2023
-
10:37
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:15
-
09:13
-
09:06
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:27
-
07:36
-
07:29
-
07:08
-
07:05
-
06:46
-
06:36
-
06:30
-
06:12