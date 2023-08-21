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Андрей Ещенко считает, что «Спартаку» не хватило агрессии в матче с «Зенитом»

Андрей Ещенко считает, что «Спартаку» не хватило агрессии в матче с «Зенитом»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом», в котором команда Гильермо Абаскаля уступила со счётом 1:3.

«Игра интересная. «Спартаку» надо играть более надёжно в защите. «Спартаку» не хватило агрессии, которая была в конце матча. «Спартак» вышел неоптимальным составом? Это решает тренер. Тренер определяет, кто на сегодняшний день лучше, поэтому у него надо спрашивать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.

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