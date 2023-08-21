Министр равенства Испании осудила главу RFEF, поцеловавшего футболистку

Министр по вопросам равенства в Испании Ирен Монтеро раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.
«Мы не должны считать, что поцелуй без согласия — это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех», — приводит слова Монтеро Daily Mail.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
- 21 августа 2023
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