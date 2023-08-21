КДК не будет рассматривать слова Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать нецензурные слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
«Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Напомним, Дзюба резко отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Моссаковского, который вёл репортаж матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1). Во время эфира комментатор сказал, что московская команда не наиграла на мяч и «вымучила» гол на последних минутах. Дзюба выложил в социальной сети ролик, в котором в ответ оскорбил Моссаковского.
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