Генеральный директор «Интера» Маротта: чувствуем, что можем подписать Павара

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что миланский клуб надеется оформить трансфер защитника «Баварии» Бенжамена Павара.
«Мы не объявим Бенжамена нашим новым игроком сегодня, но… Мы в хорошем положении. Мы делаем всё возможное, чтобы подписать Павара. Это не иллюзия, мы чувствуем, что можем это сделать», — приводит слова Маротты известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить мюнхенской «Баварии» более € 30 млн с учётом дополнительных выплат за французского защитника Бенжамена Павара. Маротта также заявлял, что француз желает присоединиться к миланскому клубу.
За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Ранее защитник играл за «Штутгарт». В сезоне-2022/2023 27-летний футболист провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Павара, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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