Игрок «Локомотива» Карпукас: мы все ожидали от старта сезона чего-то большего

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках РПЛ заявил, что железнодорожники ждали от первых игр сезона лучшего результата.
«В футболе не без удачи, но и мы делаем всё, чтобы добиваться результата. Не могу сказать, что нам как‑то откровенно повезло в Краснодаре: просто случилось как случилось. Условия были непривычные, всё‑таки +35 на улице. Хорошо, что разбегались на разминке. Честно признаюсь, ожидал худшего от себя в такую жару, но получилось привыкнуть к такой погоде и показать нормальную игру.
Почему старт сезона сложился для нас таким образом? Мы все ожидали от старта чего‑то большего. Но в футболе нельзя загадывать наперёд — где‑то получается побеждать от матча к матчу, где‑то может произойти спад. Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию, победить через не могу, и дальше всё пойдёт», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».
- 21 августа 2023
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:23
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:28
-
13:20
-
13:13
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:54
-
12:46
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:15
-
12:07
-
12:04
-
11:58
-
11:43