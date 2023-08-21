Игрок «Локомотива» Карпукас: мы все ожидали от старта сезона чего-то большего

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках РПЛ заявил, что железнодорожники ждали от первых игр сезона лучшего результата.

«В футболе не без удачи, но и мы делаем всё, чтобы добиваться результата. Не могу сказать, что нам как‑то откровенно повезло в Краснодаре: просто случилось как случилось. Условия были непривычные, всё‑таки +35 на улице. Хорошо, что разбегались на разминке. Честно признаюсь, ожидал худшего от себя в такую жару, но получилось привыкнуть к такой погоде и показать нормальную игру.

Почему старт сезона сложился для нас таким образом? Мы все ожидали от старта чего‑то большего. Но в футболе нельзя загадывать наперёд — где‑то получается побеждать от матча к матчу, где‑то может произойти спад. Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию, победить через не могу, и дальше всё пойдёт», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».