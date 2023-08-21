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«Как некстати выбыл Дзюба». Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»

«Как некстати выбыл Дзюба». Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему команда неудачно начала нынешний сезон, отметив нестабильность, свойственную молодым игрокам, составляющим большинство в составе железнодорожников, а также травму нападающего москвичей Артёма Дзюбы.

«Давайте объективно смотреть на вещи. В «Локомотиве» сейчас собрано много молодых ребят, а молодым футболистам свойственна нестабильность. Хотим мы этого или нет, но перепады у такой команды могут случаться. Безусловно, мы хотим побеждать в каждом матче. Могу заверить болельщиков, что мы работаем, чтобы игра стабилизировалось, а эти перепады случались как можно меньше.

Ещё как некстати выбыл центральный нападающий — Артём Дзюба. К сожалению, дублировать эту позицию на данный момент нам не удалось. Естественно, есть и другие позиции, которые хотелось бы усилить, чтобы приобрести определённую солидность в линиях и сделать шаг в развитии команды.

Вы сами видите, что коллектив в «Локомотиве» собрался духовитый, ребята бьются до конца, что доказывают голы на последних минутах. Честь им и хвала за это. Самое главное, чтобы наши игроки были в себе уверены и не шарахались», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В пяти матчах нынешнего сезона «Локомотив» одержал лишь одну победу и трижды сыграл вничью при одном поражении. Железнодорожники занимают 10-е место в РПЛ с шестью очками.

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