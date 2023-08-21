«Как некстати выбыл Дзюба». Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему команда неудачно начала нынешний сезон, отметив нестабильность, свойственную молодым игрокам, составляющим большинство в составе железнодорожников, а также травму нападающего москвичей Артёма Дзюбы.

«Давайте объективно смотреть на вещи. В «Локомотиве» сейчас собрано много молодых ребят, а молодым футболистам свойственна нестабильность. Хотим мы этого или нет, но перепады у такой команды могут случаться. Безусловно, мы хотим побеждать в каждом матче. Могу заверить болельщиков, что мы работаем, чтобы игра стабилизировалось, а эти перепады случались как можно меньше.

Ещё как некстати выбыл центральный нападающий — Артём Дзюба. К сожалению, дублировать эту позицию на данный момент нам не удалось. Естественно, есть и другие позиции, которые хотелось бы усилить, чтобы приобрести определённую солидность в линиях и сделать шаг в развитии команды.

Вы сами видите, что коллектив в «Локомотиве» собрался духовитый, ребята бьются до конца, что доказывают голы на последних минутах. Честь им и хвала за это. Самое главное, чтобы наши игроки были в себе уверены и не шарахались», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В пяти матчах нынешнего сезона «Локомотив» одержал лишь одну победу и трижды сыграл вничью при одном поражении. Железнодорожники занимают 10-е место в РПЛ с шестью очками.