Керимов: такие игроки, как Зайнутдинов, на вес золота. ЦСКА будет сложно его заменить

Футбольный эксперт Эльвин Керимов считает, что ЦСКА будет тяжело заменить ушедшего в «Бешикташ» полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

«ЦСКА будет сложно качественно заменить Зайнутдинова. Комплексно он был одним из самых лучших игроков чемпионата России. Если без травм, то он закрывает несколько позиций, всегда даёт большой объём, силён в созидании, но хорошо работает без мяча и в обороне. Такие игроки на вес золота.

Очень тяжело будет заменить его, я даже не могу сказать, кто бы мог это сделать. А «Бешикташу» нужен готовый игрок здесь и сейчас, который будет давать качество. Зайнутдинов идеально подходит. Гюнеш умеет раскрывать игроков. При правильном подходе всё будет хорошо и Зайнутдинов заиграет», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.