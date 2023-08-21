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Кривцов: «Краснодар» полностью переиграл «Локомотив», мы заслуживали победы

Кривцов: «Краснодар» полностью переиграл «Локомотив», мы заслуживали победы
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что его команда заслуживала победы в матче с московским «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ (1:1). Футболист отметил, что «быки» полностью переиграли железнодорожников, которые смогли реализовать свой единственный удар.

«Я считаю, что «Краснодар» наиграл на победу в этой игре. Жаль, что мы взяли всего лишь одно очко. У «Локомотива» не было ни одного момента, мы заслуживали выиграть этот матч. Но, к сожалению, у них один удар – гол. Мы полностью переиграли их на поле», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

«Краснодар» открыл счёт в матче с «Локомотивом» на 47-й минуте игры, однако пропустил ответный мяч на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

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