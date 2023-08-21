Объявлена символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
Лучшим футболистом 5-го тура чемпионата России признан Марко Крамарич из «Сочи» — он получил максимально возможную оценку (10,0). Он оформил дубль и отдал одну голевую передачу в игре с «Ростовом» (4:0). В сборную тура включены футболисты «Урала», «Ахмата», «Сочи», «Рубина» и «Зенита».
Фото: WhoScored
Вратарь: Илья Помазун («Урал»);
защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Ванья Дркушич («Сочи»), Александр Мартынович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Вендел («Зенит»), Артём Тимофеев («Ахмат»), Бернард Бериша («Ахмат»);
нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Лука Джорджевич («Сочи»).
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