Объявлена символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим футболистом 5-го тура чемпионата России признан Марко Крамарич из «Сочи» — он получил максимально возможную оценку (10,0). Он оформил дубль и отдал одну голевую передачу в игре с «Ростовом» (4:0). В сборную тура включены футболисты «Урала», «Ахмата», «Сочи», «Рубина» и «Зенита».

Фото: WhoScored

Вратарь: Илья Помазун («Урал»);

защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Ванья Дркушич («Сочи»), Александр Мартынович («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Вендел («Зенит»), Артём Тимофеев («Ахмат»), Бернард Бериша («Ахмат»);

нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Лука Джорджевич («Сочи»).