Гендиректор «Интера»: Алексис Санчес хотел бы вернуться в наш клуб

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном возвращении в миланский клуб чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
«Санчес заинтересован в возвращении в «Интер». Алексис прислал нам чёткие сообщения о своём желании вернуться в нашу команду. Это действительно так», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Санчес провёл 44 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее генеральный директор «Интера» высказался о возможном трансфере защитника «Баварии» Бенжамена Павара.
- 21 августа 2023
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