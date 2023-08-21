Гендиректор «Интера»: Алексис Санчес хотел бы вернуться в наш клуб

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном возвращении в миланский клуб чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

«Санчес заинтересован в возвращении в «Интер». Алексис прислал нам чёткие сообщения о своём желании вернуться в нашу команду. Это действительно так», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 Санчес провёл 44 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее генеральный директор «Интера» высказался о возможном трансфере защитника «Баварии» Бенжамена Павара.